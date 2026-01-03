সুন্দরবনে দুই পর্যটকসহ রিসোর্ট মালিককে অপহরণ করলো বনদস্যুরা
সুন্দরবনের পূর্ব বনবিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জ থেকে এক রিসোর্ট মালিক ও ঢাকা থেকে আসা দুই পর্যটককে অপহরণ করেছে বনদস্যুরা। শুক্রবার (২ জানুয়ারি) বিকেলে ঘাগরামারী টহল ফাঁড়ি সংলগ্ন কেনুয়ার খালের মুখ থেকে তাদের অপহরণ করা হয়।
পুলিশ জানায়, অপহৃত দুই পর্যটক হলেন- মো. সোহেল ও মো. জনি। এছাড়া রিসোর্ট মালিকের নাম শ্রীপতি বাছাড়।
বনবিভাগ ও স্থানীয় বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার নারী-পুরুষসহ চার পর্যটক ঢাকা থেকে সুন্দরবনে ঘুরতে আসেন। ওইদিন দুপুরে তারা সুন্দরবনের ঢাংমারী এলাকায় অবস্থিত রিসোর্ট ‘গোলকানন’ এ ওঠেন। পরে বিকেলে গোলকানন রিসোর্ট মালিক শ্রীপতি বাছাড়সহ চার পর্যটক বোটে করে বনের কেনুয়ার খালের মধ্যে ঘুরতে যান।
রিসোর্ট সংলগ্ন ওই খাল থেকে দুই নারীসহ পাঁচজনকে অপহরণ করে একদল বনদস্যু। তবে ওইদিন রাতেই দুই নারী পর্যটককে রিসোর্টে ফিরিয়ে দেয় বনদস্যুরা। তবে রিসোর্ট মালিক ও দুই পুরুষ পর্যটককে জিম্মি করে রেখেছে বনদস্যুরা। জিম্মি থাকা রিসোর্ট মালিক ও পর্যটকদের কাছে দস্যুরা মোটা অংকের মুক্তিপণ দাবি করছে।
এ বিষয়ে বনবিভাগের ঢাংমারী স্টেশন কর্মকর্তা সুরজিৎ চৌধুরী বলেন, ঘটনাটি শুনেছি। তবে কোনো দস্যু বাহিনী এ পর্যটকদের অপহরণ করেছে কি না তা নিশ্চিত করে জানতে পারেননি।
খুলনার দাকোপ থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আতিকুর রহমান বলেন, সুন্দরবনে অপহৃত রিসোর্ট মালিক ও দুই পর্যটককে উদ্ধারে থানা পুলিশ, নৌপুলিশ ও কোস্টগার্ডের তৎপরতা চলছে।
