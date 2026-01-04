চাঁপাইনবাবগঞ্জে কৃষিজমির মাটি কাটায় তিনজনকে জরিমানা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে কৃষিজমির মাটি কাটায় তিনজনকে জরিমানা
চাঁপাইনবাবগঞ্জে কৃষিজমির উপরিভাগের মাটি কেটে অবৈধভাবে বহনের দায়ে তিনজনকে মোট এক লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার মনাকষা ইউনিয়নের তারাপুর হাজীপাড়া এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) বিকেলে বিজিবি সদস্যদের সহযোগিতায় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তৌফিক আজিজের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।
আরও পড়ুন
যশোরে বিএনপি নেতাকে গুলি করে হত্যা
দাম আরও বেড়েছে, ১২ কেজির এলপিজি এখন ২২০০ টাকায়ও মিলছে না
অভিযানে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০- এর ৭(ক)(গ) ধারায় প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে মাটি বহনের কাজে ব্যবহৃত গাড়ির তিনটি ব্যাটারি জব্দ করা হয়।
এ বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তৌফিক আজিজ বলেন, কৃষিজমির উর্বর মাটি কেটে নেওয়া পরিবেশ ও খাদ্য উৎপাদনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
সোহান মাহমুদ/কেএসআর