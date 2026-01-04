দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ১২ ঘণ্টা পর ফেরি চলাচল শুরু
ঘন কুয়াশার কারণে প্রায় ১২ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল শুরু হয়েছে।
রোববার (৩ জানুয়ারি) বেলা ১১টা ২০ মিনিটের দিকে পদ্মা নদীর অববাহিকায় কুয়াশার ঘনত্ব কমে এলে পুনরায় ফেরি চলাচল শুরু করে ঘাট কর্তৃপক্ষ।
শনিবার (২ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১১টা থেকে ঘন কুয়াশার কারণে এ রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
জানা গেছে, শনিবার রাত থেকে পদ্মা নদীর অববাহিকায় কুয়াশার ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে চ্যানেলের বিকন বাতি ও মার্কিং পয়েন্টগুলো অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় নৌ-দুর্ঘটনা এড়াতে রাত সাড়ে ১১টা থেকে এ রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেয় ঘাট কর্তৃপক্ষ।
এদিকে ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় তীব্র শীতে দুর্ভোগে পড়েন দক্ষিণাঞ্চল থেকে ছেড়ে আসা ঢাকামুখী যানবাহন ও যাত্রীরা। দীর্ঘ সময় ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় দৌলতদিয়া প্রান্তের সড়কে নদী পারের অপেক্ষায় আটকা প্রায় শতাধিক যানবাহন।
বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন বলেন, কুয়াশার ঘনত্ব কমে আসায় বেলা ১১টা ২০ মিনিট থেকে পুনরায় ফেরি চলাচল শুরু হয়েছে। সিরিয়ালে তেমন যানবাহনের চাপ নেই। এ রুটে ফেরি বন্ধের খবর শুনে যানবাহনের চালকরা বিকল্প রুট ব্যবহার করে। যার কারণে যানবাহনের চাপ তেমন থাকে না।
