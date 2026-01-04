ইতালিতে সড়ক দুর্ঘটনায় মাদারীপুরের যুবকের মৃত্যু

ইতালিতে সড়ক দুর্ঘটনায় মাদারীপুরের যুবকের মৃত্যু
ইতালিতে সড়ক দুর্ঘটনায়ে মাদারীপুরের ডাসার উপজেলার সাব্বির মোল্লা (৩০) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
রোববার (৪ জানুয়ারী) সকালে ইতালির একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
সাব্বির মাদারীপুরের ডাসার উপজেলার বালীগ্রাম ইউনিয়নের পান্তাপাড়া গ্রামের আক্কাস মোল্লার ছেলে।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সংসারের হাল ধরতে কয়েক বছর আগে সাব্বির মোল্লা ইতালিতে যান। সেখানে কাজ করে তিনি ভালোই ছিলেন। পরিবারকেও সহযোগিতা করতেন। গত ২৮ ডিসেম্বর বিকেলে ইতালির মিলানো শহরে সড়ক পারাপারের সময় একটি গাড়ির চাপায় তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে একটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার সকালে তিনি মারা যান।
সাব্বিরের চাচাতো ভাই মো. জিয়াউর রহমান বলেন, একটি দুর্ঘটনায় আমাদের পরিবারের সব স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে। সাব্বির খুব পরিশ্রমী ছিল। তার পরিবার এই শোক কীভাবে সইবে জানি না।
ডাসার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তরিকুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। নিহতের পরিবারের খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে।
