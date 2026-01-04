শেরপুরে গারো পাহাড়ে বিদেশি মদসহ আটক ২

শেরপুরে গারো পাহাড়ে বিদেশি মদসহ আটক ২
শেরপুরের নালিতাবাড়ির গারো পাহাড়ি এলাকায় বিদেশি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মদসহ দুই কারবারিকে আটক করেছে র্যাব।
রোববার (৪ জানুয়ারি) ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে নালিতাবাড়ি সীমান্ত সড়ক বারোমারীমিশন বটতলার নাকুগাঁও-মধুটিলাগামী সড়কে মাদকদ্রব্য ও মোটরসাইকেলসহ তাদের আটক করা হয়।
কারবারিরা হলেন, দাওধারা গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে মো. শামিম আহম্মেদ (২০), সম্চুড়া গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে মো. ছামিদুল ইসলাম সাব্বির (১৯)।
র্যাব জানায়, শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলার গারো পাহাড়ের সীমান্ত সড়কে ভারতীয় মদ বিক্রয়ের জন্য কারবারিরা অবস্থান করছে, এ তথ্যের ভিত্তিতে সীমান্ত সড়কের বারোমারী মিশন বটতলায় সোয়াইবা হোটেল এন্ড মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের পূর্ব পার্শ্বে নাকুগাঁও-মধুটিলাগামী সীমান্ত সড়কে অভিযান চালায় র্যাব। এ সময় দুই কারবারিসহ ৩৬৯ বোতল বিদেশি মদ, একটি সুজকি ১৫০ সিসি মোটর সাইকেল ও একটি চাইনিস কুড়াল জব্দ করা হয়। উদ্ধারকৃত মদের মূল্য ১৬ লাখ টাকা এবং মোটর সাইকেলের মূল্য আড়াই লাখ টাকা বলে জানায়।
আসামিদের নালিতাবাড়ি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়া দিন।
র্যাব জামালপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মেজর আসিফ আল-রাজ বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে র্যাবের এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।
