র্যাবের অভিযানে মৌলভীবাজারে গুলিসহ ৪ এয়ারগান উদ্ধার
মৌলভীবাজারে র্যাবের অভিযানে প্লাস্টিকের বস্তায় মোড়ানো পরিত্যক্ত অবস্থায় ৪টি এয়ারগান ও ২৫টি এয়ারগানের গুলি উদ্ধার হয়েছে।
রোববার (৪ জানুয়ারি) রাত ২টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কমলগঞ্জ উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নের কামুদপুর এলাকার একটি মেহগনি গাছ বাগানের ভেতর বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে তল্লাশি চালায় র্যাব-৯, সিপিসি-২। এসময় এয়ারগানগুলো ও গুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।
র্যাব জানায়, তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উদ্ধারকৃত এয়ারগানগুলো ও গুলি নাশকতার কাজে ব্যবহার করা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নিতে অস্ত্র-গুলি জিডি মূলে কমলগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
এম ইসলাম/এমএন/এমএস