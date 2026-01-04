  2. দেশজুড়ে

উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসের কম্পিউটার মনিটর চুরি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নাটোর
প্রকাশিত: ০৮:৫৪ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসের কম্পিউটার মনিটর চুরি

নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসে চুরির ঘটনা ঘটেছে। দুর্বৃত্তরা অফিসের জানালা ভেঙে ভেতরে থাকা দুটি কম্পিউটারের মনিটর চুরি করে নিয়ে গেছে।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) দিনগত রাতের কোনো এক সময় এ চুরির ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কার্যালয় সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার দাপ্তরিক কাজ শেষে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অফিস কক্ষ তালাবদ্ধ করে চলে যান। শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় কার্যালয় বন্ধ ছিল। রোববার সকালে অফিস সহায়ক রেজাউল করিম কার্যালয়ে এসে কক্ষের দরজা খুলে জানালার পর্দাগুলো এলোমেলো অবস্থায় দেখতে পান। পরে দেখা যায় জানালার লক ভাঙা ও অফিসের দুটি ডেস্কে থাকা কম্পিউটারের মনিটর নেই।

এ বিষয়ে বাগাতিপাড়া উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা আব্দুল হালিম বলেন, আমি নলডাঙ্গা ও বাগাতিপাড়ার দায়িত্বে রয়েছি। নলডাঙ্গায় অবস্থান করছি। অফিসের স্টাফদের মাধ্যমে চুরির বিষয়টি জানতে পেরেছি। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও থানা পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে।

বাগাতিপাড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মঞ্জুরুল আলম জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। চুরির রহস্য উদঘাটন ও জড়িতদের শনাক্ত করতে পুলিশ কাজ করছে।

রেজাউল করিম রেজা/আরএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।