  2. দেশজুড়ে

পটুয়াখালীতে কুকুরের কামড়ে ২৩ জন আহত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পটুয়াখালী
প্রকাশিত: ০৩:৫০ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
পটুয়াখালীতে কুকুরের কামড়ে ২৩ জন আহত

পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলায় কুকুরের কামড়ে অন্তত ২৩ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে নারী, শিশু ও বৃদ্ধ বেশি।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) সকাল থেকে উপজেলার নতুন বাজার, রাজাখালী, থানাব্রীজ, পীরতলা বাজার, জলিশা, আনন্দ বাজার, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পবিপ্রবি) ক্যাম্পাস ও গ্রামীণ ব্যাংক সড়ক এলাকায় একটি কুকুর দৌড়ে এসে পথচারীদের উপর হামলা চালায়। এতে অন্তত ২৩ জন গুরুতরভাবে আহত হন।

আহতদের মধ্যে রয়েছেন- আব্দুল্লাহ (১৯), তানিয়া (৩), উজ্জ্বল (২৫), ইউসুফ (৩২), মাহিনুর বেগম (৩৮), মফিজুর রহমান (৭০), তানিয়া (২৮), জব্বার ঘরামী (৬০), রিমা (২০), মনোয়ারা বেগম (৫৫), ফরিদা বেগম (৫০), বশির (২০) ও আব্দুল লতিফ খান (৯৫)। বাকিরা পটুয়াখালী ও বরিশাল বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহত ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কুকুরটি হঠাৎ দৌড়ে এসে লাফিয়ে লাফিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে কামড়ে রক্তাক্ত করে। সামনে যাকে পেয়েছে তাকেই আক্রমণ করে কুকুরটি।

স্থানীয় বাসিন্দা মাসুদ সরদার জানান, পবিপ্রবি আনসার ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের সহায়তায় স্থানীয়রা কুকুরটিকে আটক করে হত্যা করে।

দুমকি উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আশিক হাজরা বলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশে স্থানীয়দের সহায়তায় জলাতঙ্কে আক্রান্ত কুকুরটি মেরে ফেলা হয়েছে। তিনি গৃহপালিত কুকুরকে নিয়মিত ভ্যাকসিন দেওয়ার পরামর্শ দেন।

দুমকি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মীর শহিদুল হাসান বলেন, সকাল থেকে এখন পর্যন্ত ২৩ জন আহত রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন। তাদের চিকিৎসা শেষে বাড়ি পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজনে আরও চিকিৎসা দেওয়ার প্রস্তুতি রয়েছে।

দুমকি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছা. ফরিদা সুলতানা জানান, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। দুপুর ১২টার দিকে ১৭ জন আহত রোগী হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সে সময় কিছুটা ভ্যাকসিন সংকট থাকলেও অন্য জায়গা থেকে এনে তা পূরণ করা হয়েছে।

মাহমুদ হাসান রায়হান/এমএন/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।