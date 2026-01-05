চেকপোস্টে কর্মরত পুলিশ সদস্যের সঙ্গে অশালীন আচরণ-হুমকি, আটক তিন
চুয়াডাঙ্গা শহরের একাডেমি মোড়ে পুলিশের চেকপোস্টে দায়িত্বরত সদস্যদের সঙ্গে অশালীন আচরণ ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগে তিন যুবককে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার (৫ জানুয়ারি) মধ্যরাতে জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।
পুলিশ জানায়, গত শুক্রবার (২ জানুয়ারি) দিবাগত রাতে চুয়াডাঙ্গা একাডেমি মোড় এলাকায় চেকপোস্টে দায়িত্ব পালনকালে কয়েকজন যুবক পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশ করে অশালীন ভাষায় কথা বলেন এবং ‘দেখে নেওয়ার’ হুমকি দেন। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়।
ভিডিওটি প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নজরে এলে তাৎক্ষণিক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার (৫ জানুয়ারি) মধ্যরাতে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ ও ডিবি পুলিশের যৌথ অভিযানে জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে তিন যুবককে আটক করা হয়।
আটককৃতরা হলেন— জীবননগর উপজেলার উথলী এলাকার আজগার আলীর ছেলে রাজু হোসেন (২৫), একই এলাকার রাইয়ান মিয়ার ছেলে রিওন মিয়া (২৫) এবং দর্শনা থানার রাঙ্গিয়ারপুতা এলাকার শহিদুল ইসলামের ছেলে সাওন (২৭)।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটককৃতদের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধা প্রদান এবং দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে অসদাচরণ ও হুমকি দেওয়া গুরুতর অপরাধ। এ ঘটনায় জড়িতদের আটক করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
হুসাইন মালিক/কেএইচকে/এএসএম