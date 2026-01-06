চাঁপাইনবাবগঞ্জ
‘নির্যাতনে’ নিহত রবিউলের মরদেহ ফেরত দিলো বিএসএফ
চাঁপাইনবাবগঞ্জের জহুরপুর সীমান্তে ‘নির্যাতনে’ নিহত রবিউল ইসলাম রবুর (৩৫) মরদেহ বাংলাদেশে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) রাত সোয়া ৯টার দিকে বিজিবি-বিএসএফের পতাকা বৈঠক শেষে মরদেহটি হস্তান্তর করা হয়।
নিহত রবিউল ইসলাম সদর উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নের সাতরশিয়া গ্রামের এজাবুর রহমানের ছেলে।
৫৩ বিজিবি ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বিএসএফের দাবি অনুযায়ী রবিউল মৃগী রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং আটক অবস্থায় অসুস্থ হয়ে মারা যান।
আরও পড়ুন
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে বিএসএফের ‘নির্যাতনে’ যুবক নিহত
এর আগে রোববার (৪ জানুয়ারি) নিহতের মা সেফালি বেগম বলেন, ‘গতকাল (শনিবার) বিকেলে বাড়ি থেকে বের হয় রবিউল। রাতে বাড়িতে আসেনি। সকালে উঠে শুনি বিএসএফের গুলিতে আমার ছেলে নিহত হয়েছে। তবে বিকেল থেকেই আসে অন্য খবর। আমার ছেলেকে মারধর করে মারা হয়েছে। বিএসএফ এ নির্যাতন করেছে। আমি এ ঘটনার বিচার চাই।’
জানা গেছে, শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাতে রবিউল ইসলাম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যান। রোববার ভোরে তিনি বিএসএফের হাতে আটক হন। পরে তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে।
সোহান মাহমুদ/ইএ