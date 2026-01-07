মিরসরাইয়ে সাড়ে ৩ হাজার পিস ইয়াবাসহ যুবক আটক

মিরসরাইয়ে সাড়ে ৩ হাজার পিস ইয়াবাসহ যুবক আটক
চট্টগ্রামের জোরারগঞ্জে মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানে ৩ হাজার ৫৪৬ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযানে একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিকেলে বারইয়ারহাট পৌরসভার উত্তর সোনাপাহাড় এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
গ্রেফতার নজরুল ইসলাম নোয়াখালীর কবিরহাট থানার মকবুল চৌধুরী হাট এলাকার নুলুয়া গ্রামের বাসিন্দা সিরাজুল হকের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বারইয়ারহাট পৌরসভার আলনূর হাসপাতালের বিপরীতে ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কের উত্তর পাশে ইউটার্ন সংলগ্ন সড়কে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে মো. নজরুল ইসলাম (২৬) নামে এক যুবককে আটক করা হয়। পরবর্তীতে তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে ৩ হাজার ৫৪৬ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট এবং একটি হোন্ডা লিভো মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়।
এ বিষয়ে জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী নাজমুল হক বলেন, জব্দকৃত মাদকদ্রব্য ও মোটরসাইকেলসহ আসামির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এম মাঈন উদ্দিন/কেএইচকে/এমএস