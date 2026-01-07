  2. দেশজুড়ে

শেরপুরে ১১ গ্যাস সিলিন্ডার দোকানে জরিমানা

প্রকাশিত: ০৮:৪৪ এএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
শেরপুরের ঝিনাইগাতী ও নকলা উপজেলায় বোতলজাত এলপিজি গ্যাসের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ভোক্তা স্বার্থ রক্ষায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে ১১ ব্যবসায়ীকে মোট ৩৯ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দিনব্যাপী পৃথকভাবে ঝিনাইগাতী উপজেলায় অভিযান পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) অনিন্দিতা রানী ভৌমিক ও নকলা উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদিয়া আফরিন এ্যানি।

জানা যায়, সরকার নির্ধারিত মূল্যে এলপিজি গ্যাস বিক্রি নিশ্চিত করতে নিয়মিত মনিটরিংয়ের অংশ হিসেবে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে মূল্য তালিকা প্রকাশ্যে প্রদর্শন না করা এবং সরকার নির্ধারিত দামের অতিরিক্ত মূল্যে গ্যাস বিক্রির সত্যতা পাওয়ার অভিযোগে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে তাদের জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, ঝিনাইগাতী উপজেলা সদর বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে নয়টি দোকানে জরিমানা করা হয়। অভিযুক্ত শাহিন ইলেকট্রনিকস ৫ হাজার টাকা, শামীম ইলেকট্রনিকস ২ হাজার টাকা, মনা ইলেকট্রনিকস ২ হাজার টাকা, ইতি ইলেকট্রনিকস ৩ হাজার টাকা, মনিমুক্তা এন্টারপ্রাইজকে ৩ হাজার টাকা, শামছুল স্টোরকে ৩ হাজার টাকা, শাকিব স্টোরকে ৩ হাজার টাকা, শফিকুল স্টোরকে ৩ হাজার টাকা এবং কে জেড এন্টারপ্রাইজকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) অনিন্দিতা রানী ভৌমিক জানান, জনস্বার্থ রক্ষা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

একইদিন নকলা উপজেলার নকলা বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতে দুই দোকানিকে মোট ১৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

নকলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জাহাঙ্গীর আলম সন্ধ্যায় জাগো নিউজকে বলেন, নকলায় জনস্বার্থে এ ধরনের মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত থাকবে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

