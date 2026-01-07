পায়রা সেতুর টোল প্লাজায় অতিরিক্ত টাকা দিলেই পার হয় ওভারলোড ট্রাক

পায়রা সেতুর টোল প্লাজায় অতিরিক্ত টাকা দিলেই পার হয় ওভারলোড ট্রাক
পটুয়াখালীর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) টোল প্লাজায় ওভারলোড মালবাহী ট্রাক থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে পারাপারের অভিযোগ উঠেছে।
মঙ্গলবার (৬ ডিসেম্বর) ভোর ৫টার দিকে পটুয়াখালীগামী একটি ওভারলোড ট্রাক থেকে ৩ হাজার ৪০০ টাকা আদায় করে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, পায়রা সেতুর উত্তর প্রান্তে স্থাপিত ওজন স্কেলে ওভারলোড যানবাহন শনাক্ত করার পর অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে একটি টোকেন দেওয়া হয়। ওই টোকেন প্রদর্শনের মাধ্যমে টোল প্লাজা অতিক্রম করে নির্বিঘ্নে দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন গন্তব্যে চলে যায় ট্রাকগুলো। একই পদ্ধতিতে দক্ষিণাঞ্চল থেকে উত্তরাঞ্চলগামী ওভারলোড যানবাহন থেকেও অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
ঘটনার সময় স্থানীয়রা কুষ্টিয়া ট-১১-১৪৯৩ নম্বরের একটি ওভারলোড ট্রাক আটক করে ওজন স্কেলে তুললে দেখা যায়, ট্রাকটির ধারণক্ষমতা ২২ টন হলেও এতে প্রায় ২৮ টন মাল বহন করা হচ্ছিল। অর্থাৎ নির্ধারিত সীমার চেয়ে প্রায় ৬ টন অতিরিক্ত মাল বহন করছিল ট্রাকটি। অভিযোগ রয়েছে, এই অতিরিক্ত ওজনের জন্য সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা না নিয়ে নির্ধারিত টোলের বাইরে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে টোকেন দেওয়া হয়।
আটক ট্রাকটির চালক ইব্রাহীম মিয়া জানান, ‘অতিরিক্ত ৬ টনের জন্য তাকে ৩ হাজার ৪০০ টাকা দিতে হয়েছে। পায়রা সেতুতে এভাবে ওভারলোড ট্রাক পারাপার এখন নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে।’
এ বিষয়ে পায়রা সেতুর ওজন স্কেলের দায়িত্বে থাকা টোলকর্মী মামুন ট্রাকটির অতিরিক্ত ওজন থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছেন।
পটুয়াখালী সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জামিল হোসেন বলেন, এ ধরনের অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়, তবে তথ্য-প্রমাণের অভাবে অনেক সময় ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। যদি ট্রাক নম্বরসহ সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে যাচাই করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
মাহমুদ হাসান রায়হান/এফএ/এমএস