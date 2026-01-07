সিরাজগঞ্জ
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আ’লীগের দুই শতাধিক নেতাকর্মীর বিএনপিতে যোগদান
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের দুই শতাধিক নেতাকর্মী ও সমর্থক বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) দুপুরে সিরাজগঞ্জ-৪ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য এম আকবর আলীর হাতে ফুল দিয়ে তারা বিএনপিতে যোগদান করেন।
বিএনপিতে যোগ দেওয়া অন্য ব্যক্তিরা হলেন, পূর্ণিমাগাতী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আক্তার হোসেন, সদস্য টুটুল শেখ, ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সম্পাদক আছাব আলী ও সদস্য সিরাজুল ইসলামসহ অত্র ইউনিয়নের কয়েকটি ওয়ার্ডের দুই শতাধিক নেতাকর্মী ও সমর্থক।
বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য এম আকবর আলী জানান, ‘উপজেলার বড়হর খামারপাড়া গ্রামের আমার নিজ বাড়িতে এসে আওয়ামী লীগের প্রায় দুই শতাধিক নেতাকর্মী ও সমর্থক বিএনপিতে যোগদান করেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের সবাইকে চিনি ও জানি।’
আওয়ামী লীগ ছেড়ে বিএনপিতে যোগদানের বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলার পূর্ণিমাগাতী ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি সদস্য আলী হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমি দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলাম। ওই দলে কোনো আদর্শ নেই। যে যার যার মতো করে দুর্নীতি করেছে। শুধু তাই নয়, তারা মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছিল। তাই গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে জিয়াউর রহমানের আদর্শ ধারণ করে বিএনপিতে যোগদান করলাম। যতদিন বেঁচে থাকব, আজ থেকে বিএনপির রাজনীতিই করব।’
বিএনপিতে যোগদানের কথা স্বীকার করে পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সদস্য ইদ্রিস আলী জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমি অতীতে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শের অনুসারী হয়ে বিএনপি করেছি। কিন্তু চাপের মুখে দীর্ঘ সময় আওয়ামী লীগের রাজনীতি করতে বাধ্য হয়েছিলাম। আজ বিএনপির মনোনীত এমপি প্রার্থী এম আকবর আলী ও তার নেতাকর্মীরা আমাদের প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছেন তাতে আমরা বিমোহিত। তারা ঐক্যবদ্ধভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ভোটে বিএনপির প্রার্থীকে ভোট দিবেন বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।’
