  2. দেশজুড়ে

শেরপুরে বন্যহাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে কৃষকের মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি শেরপুর
প্রকাশিত: ০৫:১০ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
শেরপুরে বন্যহাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে কৃষকের মৃত্যু

শেরপুরের সীমান্তবর্তী উপজেলা শ্রীবরদীতে বন্যহাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে আহমেদ আলী (৬৫) নামে এক কৃষক মারা গেছেন। বুধবার (৭ জানুয়ারি) দুপুরের দিকে উপজেলার বালিঝুড়ি রেঞ্জের নেপালির ভিটা এলাকায় ওই ঘটনা ঘটে।

আহমেদ আলী রানী শিমুল ইউনিয়নের মালাকুচা গ্রামের মৃত কানাই শেখের ছেলে।

স্বজনরা জানান, সকাল ৯টায় আহমেদ আলী তার গরুর জন্য ঘাস কাটতে বাড়ি থেকে বের হয়ে বালিঝুড়ি রেঞ্জের নেপালির ভিটা এলাকায় যান। পরে দুপুরের আগ মুহূর্তে ঘাস কাটার এক পর্যায়ে হঠাৎ বন্যহাতির একটি দল তাকে আক্রমণ করে। এতে হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে তার বুক থেঁতলে যায়। পরে স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে শ্রীবরদী থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. আনাছ আলী সঙ্গীয় পুলিশ ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং মরদেহের সুরতহাল সম্পন্ন করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বালিঝুড়ি রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. সুমন মিয়া বলেন, বন বিভাগের পক্ষ থেকে নিহতের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

এ বিষয়টি শ্রীবরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরুল আলম জানান, এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে।

মো. নাঈম ইসলাম/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।