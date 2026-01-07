ঐতিহ্যবাহী ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা দেখলেন কয়েক হাজার দর্শক

  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
কুড়িগ্রাম
প্রকাশিত: ০৯:২৫ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
কুড়িগ্রামের উলিপুরে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসময় ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন কয়েক হাজার দর্শক।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার হাতিয়া ইউনিয়নের মিয়াজী পাড়ায় আবুল কাশেম (ঘোড়া) স্মৃতির স্মরণে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ঘোড়া নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন প্রতিযোগীরা।

প্রতিযোগিতা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হাতিয়া ইউনিয়নে সাবেক চেয়ারম্যান বিএম আবুল হোসেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২৭ কুড়িগ্রাম-৩ (উলিপুর) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী তাসভীর-উল ইসলাম। বিশেষ অতিথি জেলা বিএনপির সি‌নিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম বেবু।

নওগাঁর ধামইরহাট উপজেলার হালিমা খাতুনের ঘোড়াসহ বি‌ভিন্ন এলাকার ঘোড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

