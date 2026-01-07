গাইবান্ধায় ৫ ইটভাটার মালিককে জরিমানা

গাইবান্ধায় ৫ ইটভাটার মালিককে জরিমানা
গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলায় অবৈধ পাঁচ ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ২৩ লাখ টাকা জরিমানা করছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, পরিবেশ আইন ও ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন লঙ্ঘনের দায়ে মেসার্স এম. এ ব্রিকস, মেসার্স এ জেড বি ব্রিকস, এস আই বি ব্রিকস, মেসার্স সরকার ব্রিকস ও মেসার্স আনোয়ারা ব্রিকস ইটভাটাকে জরিমানা করা হয়। সেই সঙ্গে ইটভাটাগুলো বন্ধে নির্দেশনা দেওয়া হয়।
গাইবান্ধা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক উত্তম কুমার এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালিত হয়। ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপনের বিভিন্ন ধারায় এসব ইটভাটার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ধরণের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
আদালত পরিচালনা করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট উইং এর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাজ্জাদ জাহিদ রাতুল।
এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন- পরিবেশ অধিদপ্তরের রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. রুনায়েত আমিন রেজা, গাইবান্ধা জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক মো. শের আলম। এতে সহযোগিতা করেন থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা।
