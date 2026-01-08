সীমান্ত থেকে ধরে আনা দুই ভারতীয় নাগরিককে ফেরত দিলো বিজিবি

সীমান্ত থেকে ধরে আনা দুই ভারতীয় নাগরিককে ফেরত দিলো বিজিবি
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার চাড়ালডাঙ্গা সীমান্ত থেকে ধরে আনা দুই ভারতীয় নাগরিককে ফেরত দিয়েছে বিজিবি।
ফেরত দেওয়া দুই ভারতীয় নাগরিক হলেন- মালদা জেলার হবিপুর থানার টিলাশন গ্রামের দেবেন মোহলদারের ছেলে বাচ্চন মোহলদার ও সন্তোষ মহোলদারের ছেলে রাজু মোহলদার।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সকালে বিজিবির ১৬ ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর তানিম হাসান খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বিজিবি-বিএসএফের পতাকা বৈঠকের পর তাদের ফেরত দেওয়া হয়।
এর আগে বুধবার দুপুরে চাড়ালডাংগা সীমান্তের ২১৯ নম্বর আন্তর্জাতিক পিলার সংলগ্ন সিরামের দাড়া বিলে নিজ নিজ দেশের সীমানায় মাছ ধরছিলেন বাংলাদেশ ও ভারতের জেলেরা। এসময় বাচ্চন ও রাজু সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের জলসীমায় চলে এসেছে অনুমানে তাদের ধরে আনেন বাংলাদেশি জেলেরা। পরে কেতাববাজার এলাকায় ওই দুই ভারতীয় নাগরিককে জেলেদের কাছ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিজিবি।
বিজিবি অধিনায়ক আরও বলেন, ঘটনার পর বুধবার বিকেল ৪টার দিকে বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে ৫টার দিকে বাচ্চন ও রাজুকে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে বিজিবি সদস্যরা।
