পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে সিরাজগঞ্জে ২১ হাজার প্রবাসীর নিবন্ধন
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জের ২১ হাজার ১৭৮ জন প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন করেছেন।
গত ১৮ নভেম্বর শুরু হওয়া এই নিবন্ধনপ্রক্রিয়া গতকাল সোমবার (৫ জানুয়ারি) রাত ১২টায় শেষ হয়। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ওয়েবসাইট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
ইসির তথ্য অনুযায়ী, সিরাজগঞ্জের মোট নিবন্ধনকারীদের মধ্যে পুরুষ ভোটার ১৭ হাজার ৩৪ জন। নারী ভোটার চার হাজার ১৪৪ জন। প্রবাসী ভোটারদের মধ্যে সৌদি আরব ও মালাইশিয়া থেকে সর্বোচ্চ নিবন্ধন করেছেন।
সিরাজগঞ্জের ছয়টি সংসদীয় আসনের প্রবাসী ভোটাররা পোস্টাল ভোটের জন্য আবেদন করেছেন। আসনভিত্তিক নিবন্ধনের সংখ্যা হলো- সিরাজগঞ্জ-১ (কাজীপুর ও সদরের একাংশ) আসন থেকে দুই হাজার ৯৭ জন, সিরাজগঞ্জ-২ (সদর ও কামারখন্দ) আসন থেকে তিন হাজার ৮৫০ জন, সিরাজগঞ্জ-৩ (রায়গঞ্জ-তাড়াশ) আসন থেকে দুই হাজার ৮৭৩ জন, সিরাজগঞ্জ-৪ (উল্লাপাড়া) আসন থেকে চার হাজার ১৯৭ জন, সিরাজগঞ্জ-৫ (বেলকুচি ও চৌহালী) আসন তিন হাজার ৬৫৪ জন ও সিরাজগঞ্জ-৬ (শাহজাদপুর) আসন থেকে চার হাজার ৪৭৯ জন প্রবাসী ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছেন।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ দিনে বিশ্বের ৮১টি দেশে অবস্থানরত ৬ লাখ ৩৫ হাজার ৭৬৯ জন প্রবাসীর কাছে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হয় সৌদি আরবে অবস্থানরত ভোটারদের কাছে।
আউট অব কান্ট্রি ভোটিং সিস্টেম অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন (ওসিভি-এসডিআই) প্রকল্প সূত্র জানায়, গত ১৮ নভেম্বর উদ্বোধন হওয়া পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের মাধ্যমে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, কাতার, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, ইতালি, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, ফ্রান্সসহ ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও আমেরিকাসহ বিশ্বের ১৪৮টি দেশ থেকে প্রবাসীরা তাদের সংশ্লিষ্ট দেশের মুঠোফোন নম্বর ব্যবহার করে নিবন্ধিত হতে পেরেছেন। এ নিবন্ধনের প্রথমেই প্রবাসী ভোটারদের ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে ৷
