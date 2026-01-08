‘শত্রুতার’ আগুনে পুড়ে ছাই বসতঘর, ৪০ লাখ টাকার ক্ষতি

‘শত্রুতার’ আগুনে পুড়ে ছাই বসতঘর, ৪০ লাখ টাকার ক্ষতি
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির বাইশারীতে অগ্নিকাণ্ডে বসতঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাড়িটিতে অগ্নিসংযোগ করা হয় বলে অভিযোগ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) দিনগত গভীর রাতে উপজেলার মধ্যম বাইশারী এলাকায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে অন্তত ৪০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, পরিবারের কর্তা মৌলভি কবির উদ্দিন তার তিন ছেলের বিয়ে দেওয়ার পর তাদের আলাদা সংসার করে দেন। তবে একই ঘরের ভেতর চারটি পরিবার পৃথকভাবে বসবাস করছিল। অন্যদিনের মতো বৃহস্পতিবার রাতেও সবাই খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। রাত সাড়ে ৩টার দিকে হঠাৎ ঘরে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তেই তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।
আগুনের লেলিহান শিখা থেকে প্রাণ নিয়ে নারী-শিশুসহ বের হতে পারলেও স্বর্ণালংকার, আসবাবপত্র ও মূল্যবান পণ্যসামগ্রী কিছুই বাদ যায়নি ভস্মীভূত হওয়া থেকে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আগুন জ্বলার সময় বারবার ‘ঠুসঠাস’ ধরনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল, যা স্বাভাবিক অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।
ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের দাবি, কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে দাহ্য পদার্থ বা গানপাউডার ব্যবহার করে আগুন লাগাতে পারেন। শত্রুতা করে কেউ এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
খবর পেয়ে স্থানীয়রা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও ততক্ষণে ঘরের সবকিছু পুড়ে যায়। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
বাইশারী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ পরিদর্শক আনোয়ারুল ইসলাম জানান, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভাতে সহযোগিতা করে। অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করে দেখা হবে।
নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ উদঘাটনে তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
