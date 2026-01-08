জামায়াতে ইসলামীতে কেউ স্বাধীনতাবিরোধী নেই: মেজর আখতারুজ্জামান
জামায়াতে ইসলামীতে কেউ মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বা স্বাধীনতাবিরোধী নেই বলে মন্তব্য করেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সদ্য জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানকারী সাবেক বিএনপি নেতা অবসরপ্রাপ্ত মেজর আখতারুজ্জামান।
তিনি বলেন, ‘আমাদের শত্রু ছিল পাকিস্তানি বাহিনী, জামায়াতে ইসলামী নয়। জামায়াতে ইসলামীতে কেউ মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বা স্বাধীনতাবিরোধী নেই। আমরা কেউ স্বাধীনতাবিরোধী নই। এসব অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে।’
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বিকেলে নাটোর সদর উপজেলার বড় হরিশপুর এলাকায় জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত রুকন সমাবেশে এসব কথা বলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আখতারুজ্জামান।
আখতারুজ্জামান বলেন, রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী সংগঠন। তারা আত্মসমর্পণের পর পাকিস্তানে ফিরে গেছেন। তিনি দাবি করেন, বর্তমানে বাংলাদেশে কোনো রাজাকার নেই।
তিনি আরও বলেন, পূর্বপুরুষদের কৃতকর্মের জন্য পরবর্তী প্রজন্মকে দায়ী করা যায় না—এ কথা ধর্মগ্রন্থেও উল্লেখ রয়েছে। তিনি দাবি করেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।
সমাবেশে জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. মীর নুরুল ইসলাম, নাটোর-২ সদর আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ইউনুস আলীসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
রেজাউল করিম রেজা/এসআর