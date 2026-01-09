  2. দেশজুড়ে

নকলায় সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গিয়ে কৃষকের মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৪:২৩ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
নকলায় সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গিয়ে কৃষকের মৃত্যু

শেরপুরের নকলায় সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আকাব আলী (৫২) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যার দিকে নকলা উপজেলার ২ নম্বর নকলা ইউনিয়নের ধনাকুশা পূর্বপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নকলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রিপন চন্দ্র গোপ।

নিহত আকাব আলী ওই এলাকার মৃত ছৈয়ন উদ্দিনের ছেলে।

নিহতের স্বজনরা জানায়, বৃহস্পতিবার বিকেলে আকাব আলী বাড়ির অদূরে নিজের বোরো ধানখেতে বৈদ্যুতিক পাম্প দিয়ে সেচ দিতে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যা হয়ে গেলেও তিনি বাড়িতে না ফেরায় তার ছেলে খেতের পাশে খোঁজ নিতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন, তার বাবা পাম্পের পাশে অচৈতন্য অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। পরে তার চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে আকাব আলীকে উদ্ধার করে নকলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নকলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রিপন চন্দ্র গোপ জাগো নিউজকে জানান, আকাব আলী মৃত্যুর ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

