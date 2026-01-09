আমবাগান থেকে দুই বিদেশি ওয়ান শুটার গান উদ্ধার

আমবাগান থেকে দুই বিদেশি ওয়ান শুটার গান উদ্ধার
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে আজমতপুর সীমান্ত এলাকার একটি আমবাগান থেকে দুটি বিদেশি ওয়ান শুটার গান ও ৯ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
শুক্রবার (৯ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৫৯ বিজিবির রহনপুর ব্যাটালিয়ন গোবরাতলা সদর দপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ৫৯ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম কিবরিয়া।
সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার (৮ ডিসেম্বর) রাত আনুমানিক ৯টার দিকে উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নের উনিশবিঘা গ্রামের সীমান্ত পিলার ১৮২/৩-এস থেকে প্রায় ৪০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি আমবাগানে বিশেষ অভিযান চালিয়ে এসব আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়।
কর্নেল গোলাম কিবরিয়া বলেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার উদ্দেশে একটি দুষ্কৃতকারী চক্র সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক চোরাচালানের চেষ্টা করছে-এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবি সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।
বিজিবি অধিনায়ক আরও জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, উদ্ধারকৃত এসব আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ দেশের অভ্যন্তরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্নিত করা এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রমে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্তে গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
সোহান মাহমুদ/কেএইচকে/এএসএম