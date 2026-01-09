ড. জাহিদ হোসেন
তারেক রহমানের নতুন বাংলাদেশ গড়তে কর্মীদের দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং দিনাজপুর-৬ আসনের মনোনীত প্রার্থী ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন বলেছেন, তারেক রহমান আগামী দিনে বাংলাদেশকে যেভাবে দেখতে চান, সেই লক্ষ্য অর্জনে জাতীয়তাবাদী আদর্শের কর্মীদের অনেক বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে। আমাদের নিজেদের মধ্যে সুশৃঙ্খল পরিবেশ ও ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) বিকেলে দিনাজপুর শিশু একাডেমি মিলনায়তনে তারেক রহমানের আসন্ন দিনাজপুর সফর উপলক্ষ্যে আয়োজিত জেলা বিএনপির এক জরুরি সভায় তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।
জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মোফাজ্জল হোসেন দুলালের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার আহমেদ কচির সঞ্চালনায় জরুরি সভায় দিনাজপুর-২ (বোচাগঞ্জ-বিরল)আসনের বিএনপি প্রার্থী সাদিক রিয়াজ চৌধুরী পিনাক, দিনাজপুর-৩ (সদর) আসনের প্রার্থী সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে দিনাজপুর জেলার অন্য আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থীসহ জেলা বিএনপির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিএনপির ও অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
উত্তর অঞ্চল সফরের অংশ হিসেবে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দিনাজপুর যাবেন। ওই দিন তিনি দিনাজপুর শহরের ফরিদপুর গোরস্তানে নানা, নানি, মামা, খালার কবর জিয়ারত করবেন। এছাড়াও তিনি বালুবাড়ী ‘তৈয়বা ভিলা’ যেখানে বেগম খালেদা জিয়ার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে। এই বাড়িতে তার পিতা জিয়াউর রহমানের অনেক স্মৃতি রয়েছে। এর আগে তিনি দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলায় যাবেন। সেখানে তিনি জুলাই শহীদদের কবর জিয়ারত করবেন এবং বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দুটি দোয়া অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।
এমদাদুল হক মিলন/কেএইচকে/এএসএম