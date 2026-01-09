ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালকসহ নিহত ২

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালকসহ নিহত ২
ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর ফেরিঘাট এলাকায় দ্রুতগতির একটি যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেলচালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহতদের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি।
স্থানীয় ও ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, বরিশাল থেকে ছেড়ে আসা ঢাকামুখী সৌরভী পরিবহন নামের একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছন দিক থেকে একটি মোটরসাইকেলকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে বাসের সামনের অংশের চাকার নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান মোটরসাইকেলচালক। এসময় গুরুতর আহত হন মোটরসাইকেলে থাকা অপর আরোহী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ জানান, নিহত দুজনের মরদেহ হাঁসাড়া হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
শুভ ঘোষ/এসআর/এএসএম