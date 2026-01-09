প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ
দিনাজপুরে ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার-প্রক্সি, আটক ১৮
দিনাজপুরে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসসহ ১৬ জন ও প্রক্সি দিতে আসা দুজনকে আটক করা হয়েছে। এসময় ১৬টি ডিভাইস জব্দ করা হয়েছে।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দিনাজপুরে মোট ৪৫টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে ১১টি কেন্দ্র থেকে ১৮ জনকে আটক করা হয়
পুলিশ জানায়, দিনাজপুরে মোট ৪৫টি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী ছিলো ৩৩ হাজার ৮৫৬ জন। বিকাল ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় দিনাজপুর ক্রিসেন্ট কিন্ডার গার্টেন গার্লস হাই স্কুল থেকে দুজন, দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে একজন, কাদের বক্স মেমোরিয়াল কলেজ (কেবিএম) থেকে দুজন, দিনাজপুর কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে একজন, দিনাজপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে একজন, দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ থেকে একজন, দিনাজপুর জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে একজন, দিনাজপুর মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল (বাংলা স্কুল) থেকে একজন, দিনাজপুর নূরজাহান কামিল মাদরাসা থেকে চারজন, দিনাজপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে একজন, কেরি মেমোরিয়াল হাই স্কুল থেকে একজনকে ডিভাইসহ আটক করা হয়। এছাড়াও কাদের বক্স মেমোরিয়াল কলেজ (কেবিএম) কেন্দ্রে প্রক্সি দিতে আসা দুজনকে আটক করা হয়েছে।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন (ক্রাইম) বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে আটক পরীক্ষার্থীদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ১৫ লাখ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। আমরা এই চক্রটিকে ধরার জন্য কাজ করছি। আমাদের কাছে ডিভাইস ব্যবহারের কৌশল আগে থেকেই জানা ছিল। তাদের পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে আটক করা হয়েছে। আটকদের বিরুদ্ধে পাবলিক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
