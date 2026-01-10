ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত নারীকে শিয়ালের কামড়, হাসপাতালে মৃত্যু

ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত নারীকে শিয়ালের কামড়, হাসপাতালে মৃত্যু
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে শিয়ালের কামড়ে জাহেরা বেগম (৬৫) নামে এক বিধবা নারীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার হাটখোলা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।
জাহেরা বেগম ওই গ্রামের মৃত আমজাদ আলীর স্ত্রী।
স্থানীয়রা জানায়, রাতে জাহেরা বেগম তার নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। এ সময় টিনের বেড়ার নিচ দিয়ে শিয়াল ঘরে প্রবেশ করে তাকে কামড় দেয়। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন ৷ কিন্তু রাতেই দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখানেও কোনো উন্নতি না হওয়ায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
কামারখন্দ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন আকন্দ এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, শিয়ালের কামড়ে ওই বৃদ্ধা আহত হওয়ার পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকলে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।
