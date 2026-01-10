চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে ১৬ ভারতীয় গরু জব্দ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে ১৬ ভারতীয় গরু জব্দ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে পৃথক অভিযানে ১৬টি ভারতীয় গরু জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। শনিবার (১০ জানুয়ারি) সকাল ৫টা থেকে ৯টা পর্যন্ত জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার সীমান্ত এলাকায় পৃথক চারটি অভিযান পরিচালনা করে এসব গরু জব্দ করা হয়।
বিজিবি সূত্র জানায়, ৫৩ বিজিবির অধীন মনাকষা বিওপি এলাকার মনোহরপুর গ্রাম হতে ৬টি এবং ফকিরপাড়া গ্রাম হতে ৪টি গরু জব্দ করা হয়। এছাড়া মাসুদপুর বিওপি এলাকা থেকে মনাকষা ইউনিয়নের চৌধুরী স্মরণী গ্রাম থেকে ৪টি এবং ওয়াহেদপুর বিওপি এলাকা থেকে সূর্যনারায়নপুর ইউনিয়নের তেররশিয়া গ্রাম হতে ২টি গরু জব্দ করা হয়।
৫৩ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, অভিযানের শীত মৌসুমকে কেন্দ্র করে সীমান্ত এলাকায় টহল ও গোয়েন্দা নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।
তিনি জানান, সকাল ৫টা থেকে ৯টা পর্যন্ত জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার সীমান্ত এলাকায় পৃথক চারটি অভিযান পরিচালনা করে ১৬ গরু জব্দ করা হয়েছে। জব্দকৃত ১৬টি ভারতীয় গরুর আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ২৬ লাখ টাকা। পরে জব্দকৃত গরুগুলো শুল্ক কার্যালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে।
সোহান মাহমুদ/কেএইচকে/এমএস