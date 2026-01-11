স্থলবন্দরে ভারতীয় ট্রাকের ধাক্কায় কৃষক নিহত

স্থলবন্দরে ভারতীয় ট্রাকের ধাক্কায় কৃষক নিহত
চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দরে ভারতীয় একটি ট্রাকের ধাক্কায় কবির আলী (৬০) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন।
রোববার (১১ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় সোনামসজিদ স্থলবন্দর এলাকার মধ্যবাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কবির আলী সোনামসজিদ বালিয়াদিঘী গ্রামের কালু মিয়ার ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, সকাল ১০টার দিকে স্থলবন্দরের মধ্যবাজার এলাকায় রাস্তা পার হচ্ছিলেন কবির আলী। এসময় পেছন দিক থেকে আসা একটি ভারতীয় ট্রাক তাকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে মারা যান।
শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, খবর পেয়ে পুলিশ নিহতের মরদেহ উদ্ধার করেছে। ঘাতক ট্রাকটি আটক করেছে স্থানীয়রা। এদিকে এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
