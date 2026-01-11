প্রার্থিতা ফিরে পেলেন নাজমুস সাকিব
আপিল শুনানিতে সিরাজগঞ্জ-১ (কাজীপুর ও সদরের একাংশ) সংসদীয় আসনে নাগরিক ঐক্য মনোনীত প্রার্থী নাজমুস সাকিব প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন।
রোববার (১১ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে অডিটোরিয়ামে আপিল শুনানি শেষে নির্বাচন কমিশন (ইসি) তার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করে।
এর আগে গত ৩ জানুয়ারি মনোনয়ন যাচাই-বাছাইয়ে সই সংক্রান্ত ত্রুটির কারণে তার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছিল। পরে তিনি ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেন।
আপিলে মনোনয়ন বৈধ ঘোষণার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় নাজমুস সাকিব তার ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘নির্বাচন কমিশনে আপিল করে কিছুক্ষণ আগে আমার মনোনয়নের বৈধতা পেয়েছি। আপনাদের সন্তান, আপনাদের প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থন নিয়ে ইনশাআল্লাহ আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি।’
এম এ মালেক/এসআর/এমএস