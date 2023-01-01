  2. দেশজুড়ে

ফটিকছড়িতে আগুনে পুড়লো ৫ বসতঘর

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০২:০৫ এএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
ফটিকছড়িতে আগুনে পুড়লো ৫ বসতঘর
চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার কাঞ্চননগর ইউনিয়নে আগুনে পাঁচটি বসতঘর পুড়ে গেছে/ফাইল ছবি

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার কাঞ্চননগর ইউনিয়নে অগ্নিকাণ্ডে পাঁচটি বসতঘর পুড়ে গেছে। রোববার (১১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের রোইষ্যার বাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আগুনে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

আগুনে উপজেলার ধুরুং খুলশী লাইন্স উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক আব্দুল মুনায়েম, ফটিকছড়ি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শাহাজাহান, মো. জানে আলম, শাহ আলম, আবুল কালাম ও মাহবুব আলমের বসতঘর পুড়ে গেছে বলে জানা গেছে।

ভুক্তভোগী শিক্ষক শাহাজাহান জানান, আগুনে তার ঘরের নগদ ৩০ হাজার টাকা, সাত ভরি স্বর্ণালংকার, গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রসহ অন্তত পাঁচ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে। অন্য পরিবারগুলোও কোনো মূল্যবান জিনিসপত্র উদ্ধার করতে পারেনি।

স্থানীয়দের ধারণা, সব মিলিয়ে অগ্নিকাণ্ডে ২০ থেকে ৩০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ফটিকছড়ি ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার আব্দুল কাইয়ুম বলেন, জাতীয় জরুরি সেনা নম্বর ৯৯৯ থেকে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় ৩৫ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। প্রাথমিকভাবে অন্তত ১৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতির ধারণা পাওয়া গেছে।

কাঞ্চননগর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য সালাউদ্দিন বলেন, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাঁচটি ঘর ভস্মীভূত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সদস্যরা সব হারিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন।

