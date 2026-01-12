বরিশাল
সপ্তাহের ব্যবধানে ১৫ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে সবজির দাম
বরিশালে সপ্তাহের ব্যবধানে পাইকারি বাজারে ৫-১৫ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে সবধরনের সবজির দাম। এসব সবজি খুচরা বাজারে কেজি প্রতি ২০-৩০ টাকা বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) সকালে বরিশাল নগরীর একমাত্র পাইকারি সবজির বাজার বহুমুখী সিটি মার্কেট ও খুচরা বাজার ঘুরে দেখা গেছে এমন চিত্র।
পাইকারি ব্যবসায়ীরা বলছেন, সবজির চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ কম থাকায় দাম কিছুটা বেড়েছে। আরও বেশকিছু দিন সবজির দাম বেশি থাকবে। পরে আস্তে আস্তে কমবে।
পাইকারি সবজির বাজার ঘুরে দেখা গেছে, শীতকালীন সবজি শিম (কালো) গত সপ্তাহে ৩০ টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ৩৫ টাকা বিক্রি হচ্ছে, শিম (সাদা) গত সপ্তাহে ৮-১০ টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ১২ টাকা বিক্রি হচ্ছে। বাঁধাকপি গত সপ্তাহে ১০ টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ১২-১৫ টাকা, ফুলকপি গত সপ্তাহে ২৫ টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ৩৫ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া কাঁচামরিচ গত সপ্তাহে ৭০-৭৫ টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ৯০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। করলা গত সপ্তাহে ৪০ টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ৫০ টাকা, শসা গত সপ্তাহে ৪০-৪৫ টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ৬০ টাকা, মিষ্টি কুমড়া গত ৩০ টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ৩৫-৪০ টাকা, লাউ গত সপ্তাহের দামে ২০-২৫ টাকা বিক্রি হচ্ছে, কাঁচাকলা হালি ২৫ টাকা, লেবু হালি ১২-১৫ টাকা, বেগুন (কালো) গত সপ্তাহে ৩৫ টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ৪০-৪৫ টাকা, বেগুন (সাদা) গত সপ্তাহে ২৫ টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ৩০-৪০ টাকা বিক্রি হচ্ছে।
এদিকে পোর্ট রোড বাজার, বাংলাবাজার বাজার, সাগরদী বাজারসহ বেশ কিছু খুচরা বাজার ঘুরে দেখা গেছে, কাঁচামরিচ ১০০-১১০ টাকা, করলা ৬০-৬৫ টাকা, শসা ৭০-৭৫ টাকা, মিষ্টি কুমড়া কেজি ৪৫ টাকা, লাউ ৪০ টাকা, কাঁচাকলা হালি ৩০ টাকা, লেবু হালি ১৫-২০ টাকা, বেগুন (কালো) গত সপ্তাহে ৪৫ টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ৫০-৬০ টাকা, বেগুন (সাদা) গত সপ্তাহে ৩০ টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ৪০-৪৫ টাকা বিক্রি হচ্ছে।
এছাড়া শীতকালীন সবজি শিম (কালো) গত সপ্তাহে ৩৫-৪০ টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ৫০ টাকা বিক্রি হচ্ছে, শিম (সাদা) গত সপ্তাহে ১৫ টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ২০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। বাঁধাকপি ১৫-২০ টাকা, ফুলকপি ৪৫ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে।
মাংসের বাজারে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে কেজি ১৫০-১৬০ টাকা, সোনালি মুরগি ২৬০-২৭০ টাকা, লেয়ার মুরগি ২৫০-২৭০ টাকা দরে। গরুর মাংস ৭৫০ টাকা ও খাসির মাংস ১১৫০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।
অপরদিকে মাছ বাজার ঘুরে দেখা গেছে, রুই মাছ ৩০০-৪৫০ টাকা, টেংরা মাছ ৫০০-৬০০ টাকা, ঘেরের তেলাপিয়া ১২০-১৪০ টাকা, পাঙাশ মাছ ১৮০-২২০ টাকা, চিংড়ি প্রকারভেদে ৫৫০-৮৫০ টাকা, পাবদা ২৫০-৪০০ টাকা, মাঝারি ভেটকি ৪০০ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে।
নগরীর বাংলাবাজারের খুচরা সবজি বিক্রেতা তৌহিদুল ইসলাম বলেন, পাইকারি বাজারের তুলনায় খুচরা সবজির দাম কিছুটা বেশি হবে। কারণ পাইকারি বাজার থেকে সবজি কিনে লেবার খরচ, ভ্যান ভাড়া দিয়ে সবজি আনতে হয়। তার মধ্যে বৃষ্টির কারণে সবজায়গাতেই খরচ কিছুটা বাড়িয়ে দিতে হয়েছে। পরে বাজারে বিক্রি করতে হলে ইজারা, বিদ্যুৎ বিল দিতে হয়। তাই খুচরা বাজারে সবজি কিছুটা বেশি দামে বিক্রি করতে হয়।
বরিশালে সবজির পাইকারি বাজার বহুমুখী সিটি মার্কেটের দুলাল বাণিজ্যালয়ের মালিক মো. আমিন শুভ জাগো নিউজকে জানান, বাজারে চাহিদা অনুযায়ী সবজির সরবরাহ কম, তাই দাম কিছুটা বেশি। কিছু দিনের মধ্যে সবজির দাম কমে আসবে। তবে পাইকারি বাজারের তুলনায় খুচরা বাজারে সবজির দাম কিছুটা বেশি। খুচরা ব্যবসায়ীরা নানান খরচের দোহাই দিয়ে আরো বেশি দামে বিক্রি করছে।
শাওন খান/আরএইচ/এমএস