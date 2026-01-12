  2. দেশজুড়ে

সিলেট থেকে শুরু, আরও যেসব জেলায় যাবেন তারেক রহমান

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০১:৩৭ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান, ফাইল ছবি

সিলেটের হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মাজার জিয়ারত ও সমাবেশের মধ্য দিয়ে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করবেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এরই মধ্যে তার সফরসূচি চূড়ান্ত করা হয়েছে। সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সফরসূচি অনুযায়ী আগামী ২১ জানুয়ারি (বুধবার) রাতে তিনি সিলেটে পৌঁছাবেন। পরদিন ২২ জানুয়ারি হযরত শাহজালাল (রহ.) ও হযরত শাহপরান (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত করবেন। পরে এদিনই বেলা ১১টায় সিলেট নগরীর চৌহাট্টা এলাকার আলিয়া মাদরাসা মাঠে এক নির্বাচনি জনসভায় যোগ দেবেন তারেক রহমান।

জনসভা শেষে তারেক রহমান সড়কপথে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেবেন। পথে তিনি মৌলভীবাজারের শেরপুর ও হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে আরও দুটি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন। এসব সভায় সংশ্লিষ্ট জেলার সংসদ সদস্য প্রার্থীদের তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

এদিকে তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে সিলেটে বিএনপি ও এর অঙ্গসহযোগী সংগঠনগুলো প্রস্তুতি শুরু করেছে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, সিলেট নগরের আলিয়া মাদরাসা মাঠে বিএনপির প্রথম নির্বাচনি প্রচারণাকেন্দ্রিক এই জনসভায় স্মরণকালের সর্বোচ্চ জনসমাগম ঘটাতে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

মঙ্গলবার বিকেল তিনটায় সিলেট নগরের লামাবাজার এলাকার একটি অভিজাত রেস্তোরাঁয় জেলা ও মহানগর বিএনপির উদ্যোগে একটি প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

