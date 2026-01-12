  2. দেশজুড়ে

রৌমারী সীমান্তে রাবার বুলেট ছুড়ে যুবককে নিয়ে গেছে বিএসএফ

প্রকাশিত: ০২:৪০ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে চোরাকারবারির সময় রাবার বুলেট ছুড়ে মিস্টার আলী (২৫) নামে এক যুবককে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) ভোরে রৌমারী সদর ইউনিয়নের খাটিয়ামারী সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার ১০৬৩ নম্বর এলাকা থেকে তাকে ধরে নিয়ে যায় বিএসএফ।

মিস্টার আলী রৌমারী সদর ইউনিয়নের রতনপুর গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার ভোর রাতে মিস্টার আলীসহ তিনজনের একটি সংঘবদ্ধ দল খাটিয়ামারী সীমান্ত দিয়ে কম্বল পাচার করার সময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ বিষয়টি বুঝতে পারে। পরে তাদের লক্ষ্য করে রাবার বুলেট ছোঁড়া হয়। এ সময় অন্যরা পালিয়ে গেলেও মিস্টার আলীকে ধরে নিয়ে যায় বিএসএফ।

স্থানীয় ইউপি সদস্য শফিকুল ইসলাম বলেন, শুনেছি খাটিয়ামারী সীমান্ত দিয়ে তারা কম্বল পারাপারের সময় বিএসএফ তাদের ধাওয়া করে। পরে অন্যরা পালিয়ে গেলে মিস্টার আলীকে ধরে নিয়ে যায় তারা।

তবে রৌমারী বিজিবি ক্যাম্পে যোগাযোগ করা হলে তারা বিষয়টি জানেন না বলে জানান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই ক্যাম্পের দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, সীমান্ত এলাকায় টহল দেওয়া হয়েছে— এমন কোনো খবর ভুক্তভোগীর পরিবার বা বিএসএফের পক্ষ থেকে জানা যায়নি।

