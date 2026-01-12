ধানক্ষেতে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারের পাশে মিললো যুবকের মরদেহ
নওগাঁর মান্দায় অজ্ঞাত (৩৮) এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার (১২ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার খাজুরিয়া বিল এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।
স্থানীয় ও থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোমবার (১২ জানুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে বিলের মধ্যে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেন স্থানীয়রা। যেখানে মরদেহটি পড়েছিল সেখান থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে একটি খুঁটিতে লাগানো তিনটি ট্রান্সফরমার রয়েছে। তবে ট্রান্সফরমারগুলো থেকে কোনো যন্ত্রাংশ চুরি হয়নি। ওই খুঁটি থেকে একটি গভীর নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ট্রান্সফরমারের তামার তার ও যন্ত্রাংশ চুরির উদ্দেশ্যে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তার মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা স্থানীয়দের।
মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কে এম মাসুদ রানা বলেন, ধানের ক্ষেত থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। মরদেহের শরীরে তেমন কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। মরদেহটি যেখানে পাওয়া গেছে সেখান থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে একটি বিদ্যুতের খুঁটি থেকে দুটি ট্রান্সফরমার নিচে নামানো ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারের যন্ত্রাংশ চুরি করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।
তিনি বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি নওগাঁ জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর সুনির্দিষ্টভাবে বলা যাবে ঠিক কী কারণে মৃত্যু হয়েছে। মরদেহের পরিচয় এখনও শনাক্ত হয়নি। নিহত ব্যক্তির ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে।
আরমান হোসেন রুমন/এফএ/এমএস