গাইবান্ধা

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:০৮ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় ডিভাইস জালিয়াতি ও নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলে পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে গাইবান্ধায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) দুপুরে শহরের কাচারি বাজার এলাকায় ‘সাধারণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সমাজ, গাইবান্ধা’র ব্যানারে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় গাইবান্ধাসহ সারাদেশে ডিভাইস জালিয়াতি এবং বিভিন্ন অনিয়ম হয়েছে। নিশ্চিতভাবে এসব অসদুপায় অবলম্বন করে যারা পরীক্ষা দিয়েছেন, তাদের কাছে মেধা পরাজিত হবে। কাজেই এই পরীক্ষা অবশ্যই বাতিল করতে হবে। সেইসঙ্গে এসব অনিয়ম ও জালিয়াতিতে যুক্ত তাদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। যাতে আর কেউ এমন অনিয়ম-জালিয়াতি করার সাহস না পায়। পরীক্ষা বাতিল না করলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তারা।

