দিনাজপুরে নৈশপ্রহরীদের বেঁধে বিদ্যুৎ অফিসে চুরি

জেলা প্রতিনিধি দিনাজপুর
প্রকাশিত: ০৪:২৯ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
দিনাজপুরের বোচাগঞ্জে নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানির (নেসকো) বিদ্যুৎ অফিসে নৈশপ্রহরীদের হাত-পা বেঁধে চুরির ঘটনা ঘটেছে।

রোববার (১১ জানুয়ারি) দিনগত রাত ২টার দিকে উপজেলার আবাসিক প্রকৌশলী নেসকো অফিসে এই ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন কাহারোল সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো. মনিরুজ্জামান।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, রোববার দিনগত রাত ২টার দিকে ৭ থেকে ৮ জনের সংঘবদ্ধ চোরের দল দেশীয় অস্ত্র হাতে নিয়ে আবাসিক প্রকৌশলী নেসকোর বিদ্যুৎ অফিসে প্রবেশ করে। পরে প্রথমে তারা রাতে ডিউটিতে থাকা ৩ জন পাহারাদারকে বেঁধে একটি কক্ষে আটকে রাখে। এরপর অফিসের বিভিন্ন কক্ষ তছনছ করে গ্রাহকদের জমা দেওয়া ৯৭ হাজার ৪ শত টাকা, ২টি ল্যাপটপ ও বিভিন্ন ইলেকট্রনিকস সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায়।

সিসি টিভিতে দেখা যায়, ৭/৮ জনের একটি দল মুখে কাপড় বেধে ও হাতে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে রাত ২টার দিকে বিদ্যুৎ অফিসে প্রবেশ করছে। তারা রাত ৪টার দিকে বিদ্যুৎ অফিসের পূর্ব পাশের দেয়াল টপকে পালিয়ে যায়।

এএসপি মো. মনিরুজ্জামান জানান, আমরা সিসি টিভি ফুটেজ দেখে অপরাধীদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছি। দ্রুত তাদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা হবে। এ ব্যাপারে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

