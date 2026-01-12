চাঁপাইনবাবগঞ্জে মাদক মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন

চাঁপাইনবাবগঞ্জে মাদক মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন
চাঁপাইনবাবগঞ্জে মাদক মামলায় সিরাজুল ইসলাম (৪০) নামে এক মাদককারবারির যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৪ মাস কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) বিকালে পৌনে ৪টার দিকে জেলা দায়রা জজ মো. হায়দার আলী খোন্দকার আসামির উপস্থিতিতে এ রায় দেন। একই মামলায় অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় সদরের চরবাগডাঙ্গা গড়াইপাড়া গ্রামের মৃত আবু বক্করের ছেলে শহিদুল ইসলাম ওরফে শহিদুল ডিলার (৩০) ও ইসলামপুরের লক্ষীনারায়নপুরের মৃত ইন্তাজ আলীর ছেলে সাদিকুল ইসলাম (৪৫) নামে দুজনকে বেকসুর খালাস দেন আদালত।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আব্দুল ওদুদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ২০২০ সালের ৭ আগস্ট রাতে সদর উপজেলার সন্দরপুর বাগডাঙ্গা খাকচাপাড়া সেতু এলাকায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ র্যাব ক্যাম্প সদস্যরা অভিযান চালায়। অভিযানে ১ কেজি ৫৬০ গ্রাম হেরোইনসহ হাতেনাতে আটক হন সিরাজুল।
তিনি আরও বলেন, এ সময় ২/৩ জন পালিয়ে যান। এ ঘটনায় পরদিন ৮ আগস্ট সদর থানায় র্যাবের উপ-পরিদর্শক হাফিজুর রহমান ৩ জনকে আসামি করে মামলা করেন। ২০২০ সালের ২৬ আগস্ট মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও সদর থানার তৎকালীন উপ-পরিদর্শক জিন্নাতুল ইসলাম ৩ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগ জমা দেন।
সোহান মাহমুদ/কেএইচকে/এএসএম