ইজিবাইক-ট্রাক্টর সংঘর্ষে স্কুলছাত্র নিহত, আহত ৯ শিক্ষার্থী
দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে ট্রাক্টর ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে খালিদ মোহাম্মদ (১৬) নামে এক স্কুল শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। এ দুর্ঘটনায় আরও ৯ শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়েছে।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টায় উপজেলার ইসবপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ নগর ক্লাবের মোড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। চিরিরবন্দর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আহসান হাবিব এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহত খালিদ মোহাম্মদ উপজেলার আমেনা বাকী রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ও কলেজের ১০ম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ও উপজেলার ঘুঘুরাতলী এলাকার ব্যবসায়ী আসাদুল্লাহ দৌলার ছেলে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দুপুরে চিরিরবন্দর বিন্যাকুড়ি বাজারে দুপুরের খাবার শেষে ১০ বন্ধু মিলে ইজিবাইকযোগে ঘুঘরাতলি থেকে ফিরছিল খালিদ মোহাম্মদ। পথিমধ্যে দক্ষিণ নগর ক্লাবের মোড়ে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাক্টরের সঙ্গে ইজিবাইকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ইজিবাইকে থাকা সবাই আহত হয়। পরে তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জিয়া হার্ট ফাউন্ডেশনে স্থানান্তরর করা হয়। পরে জিয়া হার্ট ফাউন্ডেশনের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা খালিদ মোহাম্মদকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আহসান হাবিব বলেন, ট্র্যাক্টর চালক পলাতক রয়েছে। ট্রাক্টরটি থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় নিহত ও আহতদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।
