জামায়াত প্রার্থীর বক্তব্য ভাইরাল
দাঁড়িপাল্লার পক্ষে না থাকলে ওয়াজ মাহফিল শোনার দরকার নাই
দাঁড়িপাল্লার পক্ষে না থাকলে ওয়াজ মাহফিল শোনার দরকার নাই, সিরাজগঞ্জ-৬ আসনের জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ও শাহজাদপুর উপজেলা জামায়াতের আমির মিজানুর রহমানের এমন মন্তব্যের একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।
রোববার (১১ জানুয়ারি) রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ে।
ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিওতে মিজানুর রহমানকে দাঁড়িপাল্লায় ভোট চেয়ে বলতে শোনা যায়, ‘যারা দাঁড়িপাল্লার পক্ষে থাকবে না তাদের কোরআনের মাহফিল শোনার কোনো দরকার নাই। আমি অনুরোধ করতে চাই, যারা হাত তোলেন নাই, আমি বলবো আজকে যদি কোরআনের মাহফিল শোনেন, কোরআনের কথা হবে। কোরআন আর আল্লাহর আইনকে প্রতিষ্ঠার জন্য সবাই দাঁড়িপাল্লার পক্ষে থাকবেন।’
একটি ইসলামী জলসার মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি এমন মন্তব্য করেছেন। তবে এ মন্তব্য তিনি কবে ও কখন করেছেন সেটি সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে মিজানুর রহমানের দাবি, বক্তব্যটি দুই মাস আগের ও মূল বক্তব্য থেকে বিকৃত করে প্রচার করা হয়েছে।
জলসার মঞ্চে থাকা ব্যানারের লেখা অনুযায়ী, উপজেলার কায়েমপুর ইউনিয়নের স্বরুপপুর কাশিনাথপুর আব্দুল মজিদ হাফিজিয়া ও দাখিল মাদরাসার উন্নয়নকল্পে আয়োজিত এক ইসলামী জলসায় বক্তব্যকালে তিনি এই মন্তব্য করেছেন।
এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিওর মন্তব্যের ঘরে নেটিজেনরা পক্ষে ও বিপক্ষে নানান সমালোচনা করছেন।
এ মন্তব্যের বিষয়ে জামায়াতের প্রার্থী মিজানুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ‘দুই মাস আগে স্বরুপপুর কাশিনাথপুর দাখিল মাদরাসায় একটি ইসলামী জালসায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিয়েছিলাম। সেই বক্তব্যের খণ্ডিত কিছু অংশ বিকৃত করে আমার প্রতিপক্ষরা ছড়িয়ে দিয়েছে। মূলত আমাকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে হেয় করতেই তারা এটি করেছে। তিনি বিষয়টির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে এই বক্তব্য প্রচার না করার অনুরোধ জানান।’
