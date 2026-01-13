  2. দেশজুড়ে

মহিলা জামায়াতের ‘কোরআন ক্লাসে’ যুবদলের বাধা, উত্তেজনা

প্রকাশিত: ০৯:০৪ এএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
ফেনীর সোনাগাজীতে মহিলা জামায়াতের কোরআন ক্লাসে বাধার অভিযোগ উঠেছে যুবদল নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ক্ষোভ, উত্তেজনার পাশাপাশি তোলপাড় চলছে জেলাজুড়ে।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) বিকেলে জেলার সোনাগাজী পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে পৌর জামায়াত নেতা কাশেম মিয়ার বাসায় মহিলা জামায়াতের নেতাকর্মীরা জড়ো হন। এসময় তারা আশপাশের কিছু নারীকে কোরআন ক্লাসের দাওয়াত দিয়ে ডেকে আনেন। এমন খবর পেয়ে স্থানীয় যুবদল নেতা নুর আলম জিকু, এনাম, ইকবালসহ কয়েকজন সেখানে উপস্থিত হয়ে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ করেন।

এদিকে মহিলা জামায়াতের নেতৃবৃন্দ বলেন, ‘আমরা শুধু আমাদের নিয়মিত কোরআন ক্লাস পরিচালনা করছিলাম। সেখানে কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রম ছিল না।’

ঘটনার পর স্থানীয় পৌর ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি নূর নবী ঘটনাস্থলে গিয়ে উভয় পক্ষের সঙ্গে কথা বলে তাৎক্ষণিকভাবে পরিস্থিতি শান্ত করেন।

এ বিষয়ে সোনাগাজী উপজেলা যুবদল সভাপতি খুরশিদ আলম ভূঞা বলেন, আচরণবিধি লঙ্ঘন করে কোরআন ক্লাসের নামে ভোট চাচ্ছিল মহিলা জামায়াত।

জানতে চাইলে সোনাগাজী মডেল থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুল হাসান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে উভয় পক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সেখানেই সমাধান করে এসেছে।

