মাদারীপুরে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় প্রাণ গেলো ভ্যানের তিন যাত্রীর

মাদারীপুরে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় প্রাণ গেলো ভ্যানের তিন যাত্রীর
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুরে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় ভ্যানের তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুইজন। ঘটনার পর ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে বন্ধ রয়েছে যান চলাচল।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মাদারীপুরের তাঁতিবাড়ি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
মাদারীপুরের মোস্তফাপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন আল রশিদ বলেন, রাজৈরের টেকেরহাট থেকে একটি কাভার্ডভ্যান বরিশালের দিকে যাচ্ছিল। মাঝপথে সদর উপজেলার তাঁতিবাড়ি এলাকায় এলে অপর একটি ব্যাটারিচালিত ভ্যানকে সামনে থেকে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলেই ভ্যানের দুই যাত্রী নিহত হন। আহত হন আরও তিনজন। আহতদের উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে মারা যান এক নারী।
দুর্ঘটনার পর ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানায় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। খবর পেয়ে সদর মডেল থানা পুলিশ, হাইওয়ে থানা পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসে কর্মীরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
