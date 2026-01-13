রাজশাহীতে নতুন নারী ভোটারদের নিয়ে গণভোটের বিশেষ প্রচারণা

রাজশাহীতে নতুন নারী ভোটারদের নিয়ে গণভোটের বিশেষ প্রচারণা
আসন্ন গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নতুন নারী ভোটারদের জন্য রাজশাহীতে বিশেষ প্রচারণা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) সকালে রাজশাহী মহিলা কলেজের অডিটোরিয়াম ও রাজশাহী কলেজের শিক্ষক মিলনায়তনে পৃথকভাবে এই কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।
এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, গণভোট ও নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। সচেতনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে তরুণ ও প্রথমবারের ভোটারদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, পরিবর্তনের চাবিকাঠি এখন আপনাদের হাতে। জুলাই আন্দোলনের মাধ্যমে যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। সেই সংস্কার বাস্তবায়নে গণভোটে ‘হ্যাঁ’এর পক্ষে ভোট দিতে হবে। পাশাপাশি নিজেদের পাশাপাশি আশপাশের মানুষদেরও এ বিষয়ে সচেতন করার আহ্বান জানান তিনি।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ড. আ ন ম বজলুর রশিদ, রাজশাহী জেলা প্রশাসক আফিয়া আকতার, রাজশাহী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. সারোয়ার জাহান এবং রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ইব্রাহিম আলী।
তারা তাদের বক্তব্যে নারী ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়ানো, তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও গুজব থেকে দূরে থাকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে সংস্কারের লক্ষ্যে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ দেওয়ার পরামর্শ দেন বক্তারা।
প্রচারণা অনুষ্ঠানে দুই কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষার্থীরা গণভোট ও নির্বাচনসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে জানতে পারেন। তরুণ ও প্রথমবারের ভোটার হিসেবে গণতন্ত্র ও সংস্কারের পক্ষে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ দেওয়ার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করেন তারা।
