রাতে অসহায় শীতার্তদের পাশে জেলা প্রশাসক

রাতে অসহায় শীতার্তদের পাশে জেলা প্রশাসক
ঝিনাইদহে মাঝরাতে শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে শীতার্ত অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছেন জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদ। এসময় বেশ কয়েকটি জায়গায় আধুনিক ডাস্টবিন বিতরণ করা হয়।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) রাত ৯টার পর থেকে জেলা শহরের বিভিন্ন মন্দির, হাসপাতাল, মাদরাসাসহ অন্তত ১৫টি স্থানে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।
জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদ নিজ হাতে এসব কম্বল বিতরণ করেন। এসময় স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. সাইফুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্টেট সুবীর কুমার দাশ, সিনিয়র সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট (ত্রাণ শাখা) আহমেদ সাদাত, সহকারী কমিশনার এসএম সাদমান উল আলম, তানভীর ইসলাম সাগর, রিমা ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হোসনেআরা উপস্থিত ছিলেন।
এ ছাড়া শীতবস্ত্র বিতরণকালে জেলা তথ্য কর্মকর্তা মো. আব্দুর রউফ, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল মাখন, সাবেক সভাপতি আসিফ ইকবাল কাজল, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, রিপোর্টাস ইউনিটির সভাপতি এমএ কবিরসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।
রাত ৯টার দিকে জেলা শহরের মদনমোহন মন্দিরে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণের মধ্যদিয়ে কর্মসূচি শুরু হয়। পরে রাতেই শহরের কেসি কলেজ, মা ও শিশু হাসপাতাল, কাঞ্চনপুর গ্রামের আল কোরআন একাডেমি হাফেজিয়া মাদরাসা ও এতিমখানা, আরাপপুর বাসস্ট্যান্ড, সুইপার কলোনি, নতুন হাটখোলা বাজারসহ ১৫টি স্থানে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।
এ ছাড়া কেসি কলেজ, মা ও শিশু হাসপাতাল, ২৫০ শয্যা সদর হাসপাতালসহ ১৭টি স্থানে ৩০টি আধুনিক ডাস্টবিন বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক।
শীতবস্ত্র ও ডাস্টবিন বিতরণকালে জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদ বলেন, তীব্র শীতে আমাদের চারপাশে অসহায় ও ছিন্নমূল অনেক মানুষ কষ্ট পাচ্ছেন। এসব মানুষ যেন শীতের তীব্রতা থেকে কিছুটা সুরক্ষিত থাকতে পারে, সেজন্যই আমরা রাতের বেলা সরেজমিনে গিয়ে শীতবস্ত্র বিতরণ শুরু করেছি। জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগ চলমান থাকবে।
এম শাহজাহান/এনএইচআর/জেআইএম