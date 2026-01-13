  2. দেশজুড়ে

ফেনীতে ফসলি জমির টপ সয়েল কাটায় ২ জনের কারাদণ্ড

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফেনী
প্রকাশিত: ০৪:২৬ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
ফেনীর সোনাগাজীতে ফসলি জমির টপসয়েল বা উপরিভাগের উর্বর মাটি কাটার দায়ে দুই ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দিয়ে কারাগারে পাঠিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) সকালে দণ্ডপ্রাপ্তদের ফেনী জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। সোনাগাজী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইউসুফ মিয়া অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, গভীর রাতে ফসলি জমির টপসয়েল কাটার বিরুদ্ধে সোনাগাজী উপজেলার পশ্চিম চর দরবেশ এলাকায় অভিযান চালায় ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় অবৈধভাবে মাটিকাটার কাজে নিয়োজিত আবু বক্কর ছিদ্দিক (৩৮) ও আবদুর রহমান সুমনকে (৩০) আটক করা হয়। বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় আটককৃত আবু বক্করকে ১ মাস ও আবদুর রহমান সুমনকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

মাটি কাটায় ব্যবহৃত ২টি এস্কেভেটর নিয়ে আসা সম্ভব না হওয়ায় অকেজো করা হয়। অভিযানে বাংলাদেশ আনসার সদস্যদের ১টি দল ও পুলিশ সদস্যদের ১টি দল সহযোগিতা প্রদান করে।

সোনাগাজী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইউসুফ মিয়া বলেন, ফসলি জমি রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। তিনি এ বিষয়ে সবা্ইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান।

