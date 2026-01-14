মাগুরায় শেষ হলো তিনদিনের জামাই মেলা

মাগুরায় শেষ হলো তিনদিনের জামাই মেলা
মাগুরার মহম্মদপুরে তিনদিনের জামাই মেলা শেষ হয়েছে। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) উপজেলার বালিদিয়া ইউনিয়নের বড়রিয়া গ্রামে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মেলার প্রধান আকর্ষণ ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় প্রায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ পথেজুড়ে অনুষ্ঠিত হয়। ঘোড়ার খুরের ঝনঝনানি ও দর্শকদের উল্লাসে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা।
বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা থেকে আগত দক্ষ সওয়ারিরা সুসজ্জিত ঘোড়া নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। ধুলো উড়িয়ে ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে চলা ঘোড়াগুলোর দৌড় উপভোগ করতে হাজার হাজার দর্শক করতালিতে ফেটে পড়েন। এ বছর ২৩টি ঘোড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।
প্রতিযোগিতা শেষে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে আকর্ষণীয় পুরস্কার তুলে দেন, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বর্ষীয়ান রাজনৈতিক নেতা, সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপি কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেলা কমিটির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম খান বাচ্চু। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মো. শাহজাহান সরদার।
মেলায় মাটির হাঁড়ি-পাতিল, পুতুল, কাঠের আসবাবপত্র, কাঁসা-পিতলের তৈজসপত্রসহ নানা ঐতিহ্যবাহী সামগ্রীর পসরা বসে। মিষ্টির দোকানগুলোতে ছিল উপচে পড়া ভিড়।পাশাপাশি নারীদের প্রসাধনী, শিশুদের খেলনা, বাঁশি ও মাটির ব্যাংক বিক্রিতে জমে ওঠে বেচাকেনা। শিশুদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল নাগরদোলা, খেলনা রেল, বায়োস্কোপ ও চরকা।
মহম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফুজ্জামান জানান, মেলায় আগত দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতা গ্রহণ করা হয়েছে। সুন্দর এবং আনন্দ বিনোদনের মধ্যে তিনদিনের জমজমাট মেলা শেষ হচ্ছে।
