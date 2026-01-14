  2. দেশজুড়ে

বান্দরবানে অবৈধ ইটভাটায় অভিযান, ব্যবসায়ীকে জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বান্দরবান
প্রকাশিত: ০৭:৩৭ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
বান্দরবানে অবৈধ ইটভাটায় অভিযান, ব্যবসায়ীকে জরিমানা

বান্দরবানের লামায় অবৈধ ইটভাটা পরিচালনার দায়ে এসবিএম ব্রিক ফিল্ডকে ৩ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। তবে ভাটাটি ভেঙে না দেওয়ায় পুনরায় সচল করার আশঙ্কা রয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বান্দরবান জেলা পরিবেশ অধিদপ্তর ও লামা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে এ জরিমানা করা হয়।

স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে লামা গজানিয়া এলাকায় এসবিএম নামে অবৈধ ইট ভাটা পরিচালনা করে আসছিলেন মোহাম্মদ উল্লাহ আজম খান। এ নিয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে নিউজ প্রকাশের পর বুধবার অভিযান পরিচালনা করে পরিবেশ অধিদপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসন। এতে অনুমোদনহীন ইটভাটা পরিচালনা ও পরিবেশ ধ্বংসের অপরাধে ইটভাটা মালিক মোহাম্মদ উল্লাহ আজম খানকে তিন লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

বান্দরবান পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রেজাউল করিম বলেন, লামা উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে
টিএমবি ব্রিক ফিল্ডের মালিক করিমুল মোস্তফা স্বপনকে দুই লাখ ও এসবিএম ব্রিক ফিল্ডের মালিক মোহাম্মদ উল্লাহ আজম খানকে তিন লাখ টাকাসহ মোট পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় পরিবেশ অধিদপ্তর, বান্দরবান পার্বত্য জেলার কর্মকর্তা কর্মচারী এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন বলে জানান তিনি।

নয়ন চক্রবর্তী/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।