খাগড়াছড়ির দুর্গম পাহাড়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ

খাগড়াছড়ির দুর্গম পাহাড়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ
খাগড়াছড়ির ভাইবোনছড়া বলং হামারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেছে সদর সেনা জোন।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জোনের পক্ষে লেফটেন্যান্ট মো. নাহিদ হাসান শিক্ষার্থীদের হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেন।
এসময় লেফটেন্যান্ট মো. নাহিদ হাসান বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা জাতির ভবিষ্যৎ, নিয়মিত পড়াশোনা, শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা বজায় রেখে নিজেদের যোগ্য ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।’
অনুষ্ঠান শেষে খাগড়াছড়ি সদর জোনের পক্ষ থেকে ওই এলাকার শিব মন্দির পরিদর্শন করা হয়। এ সময় স্থানীয় নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি এলাকাবাসীর সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়।
