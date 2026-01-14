মানিকগঞ্জে ধর্ষণ ও চিকিৎসা অবহেলার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন
মানিকগঞ্জে আনসার সদস্য কর্তৃক জেলা সদর হাসপাতালে নারী ধর্ষণ ও ডেলটা হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় প্রসূতি মায়ের অকাল মৃত্যুর বিচারের দাবিতে মানিকগঞ্জে মানববন্ধন করেছে সহপাঠী ও সচেতন শিক্ষার্থীরা।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুরে মানিকগঞ্জ প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে এই মানববন্ধন করা হয়। এতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় অনদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- শফিকুল ইসলাম, আসাদুল্লাহ আসাদ, ইহসানুর রহমান,মিথিলা আক্তার, মাসুম প্রমুখ।
চার দফা দাবি জানিয়ে বক্তারা বলেন, অবিলম্বে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে ধর্ষণকারী আনসার সদস্যদের বিচার করতে হবে। এবং তাদের স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করতে হবে। তদন্ত কমিটি গঠন করে মানিকগঞ্জ ডেলটা হাসপাতালে চিকিৎসা অবহেলার বিষয় জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে। মানিকগঞ্জে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠা হাসপাতালের স্থায়ী আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।
তারা আরও বলেন, যে হাসপাতালে মানুষের সেবা দেওয়ার কথা নিরাপত্তা দেওয়ার কথা সেখানে আশ্রয় নেওয়ায় ধর্ষিত হয়েছে এক নারী। আসামিদের চিহ্নিত করে আটক করা হলেও এখনো তাদের শাস্তি দেওয়া হয়নি। আমরা ধর্ষকের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কামনা করছি। এবং চিকিৎসা অবহেলায় নারীর মৃত্যুর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
এসময় ডেল্টা হাসপাতালসহ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানায় তারা।
মো. সজল আলী/এনএইচআর/জেআইএম