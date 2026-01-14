  2. দেশজুড়ে

চলন্ত বাসে বয়স্ক যাত্রীকে মারধর, ভিডিও ভাইরাল

উপজেলা প্রতিনিধি
উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৮:১২ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
ছবি ভিডিও থেকে নেওয়া

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি যাত্রীবাহী বাসে চালক ও হেলপারদের হাতে বেদম মারধরের শিকার হয়েছেন এক বয়স্ক যাত্রী।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুর ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

মিরসরাই উপজেলার বারইয়ারহাট থেকে নগরের মাদারবাড়ি রোডে চলাচলকারী ‘উত্তরা পরিবহন’ নামের যাত্রীবাহী বাসে ঘটনাটি ঘটে। বাসটি বারইয়ারহাটমুখী ছিল।

ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, চালকের পাশে বসা এক বয়স্ক যাত্রীকে বাসের চালকসহ তিনজন বেধড়ক মারধর করছেন।

ভিডিওতে আরও দেখা যায়, চালক চলন্ত বাসে এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে রেখে অন্য হাতে ওই যাত্রীকে কিল-ঘুসি মারছেন। পাশাপাশি হেলপাররাও তাকে মারধর করেন।

এসময় বাসে থাকা কয়েকজন যাত্রী প্রতিবাদ জানালেও বেশিরভাগ যাত্রী নীরব ভূমিকা পালন করেন।

বাসে থাকা এক যাত্রী মো. সাইদুল হক জানান, বাসের চালক ও হেলপাররা ছিলেন অল্প বয়সী। তিনি বলেন, আমি কুমিরা থেকে বাসে ওঠার পর থেকেই দেখি, যাত্রী নামানো নিয়ে চালক ও হেলপাররা আরও কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে তর্কে জড়াচ্ছেন।

তার ভাষ্য অনুযায়ী, বাসটি বাড়বকুণ্ড অতিক্রম করার পর এক বয়স্ক যাত্রী হেলপারের সঙ্গে তর্কে জড়ান। ওই যাত্রী নির্দিষ্ট স্থানের আগেই নামতে চাইলে চালক বাস না থামিয়ে চালাতে থাকেন। এসময় চালককে বলতে শোনা যায়, ‘যেখানে-সেখানে যাত্রী নামানো যাবে না, এটা রেট ফিক্সড গাড়ি।’

তর্ক-বিতর্কের একপর্যায়ে চলন্ত বাসেই ওই বয়স্ক যাত্রীকে চালক ও হেলপাররা মারধর শুরু করেন। এতে যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

পরে চালক উপজেলা পরিষদের সামনে এবং সীতাকুণ্ড বাস স্টেশনে যাত্রীদের না নামিয়ে উত্তর বাজার এলাকায় নিয়ে ওই বয়স্ক যাত্রীকে বাস থেকে নামিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে।

এম মাঈন উদ্দিন/এসআর/জেআইএম

